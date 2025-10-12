اختتام منافسات رسل السلام للتميّز الكشفي في تعليم الطائف
نيابةً عن المدير العام للتعليم في الطائف، شهد المساعد للشؤون التعليمية محمد عامر النفيعي اليوم (الأحد) اختتام فعاليات ومنافسات معسكر رسل السلام للتميّز الكشفي 1447هـ – 2025م، بمشاركة واسعة من إدارات التعليم وعددٍ من القيادات التعليمية والكشفية في وزارة التعليم.
وأكد "النفيعي" أهمية البرامج الكشفية التي تركّز على الأهداف والتنمية المستدامة والابتكار، وتعزّز القيادة والتعاون لدى الطلبة، وتنمّي روح الإبداع والتنافس لبناء جيلٍ من القادة والكشافة المبدعين.
وأضاف: "نحتفي اليوم بختام معسكر رسل السلام للتميّز الكشفي، الذي جمع أبناءنا الكشافة من مختلف مناطق المملكة في ميدانٍ من ميادين العطاء والانتماء. لقد جسّدتم خلال أيام المعسكر قيم القيادة والمسؤولية والعمل الجماعي، وعبّرتم عن صورةٍ مشرّفة لشباب هذا الوطن الطموح، فأنتم رسل السلام وصنّاع المستقبل ومصدر فخرٍ واعتزازٍ لنا جميعًا."
وقدم شكره وتقديره لكل من أسهم في إنجاح هذا المعسكر من مشرفين وقادة ومنظمين وشركاء نجاح، كما قدّم شكره للإدارات التعليمية المشاركة على حضورهم وتفاعلهم المتميّز.
وتضمّن الحفل الختامي فقراتٍ وطنيةً وتربويةً متنوعة، وكلمة الطلاب المشاركين التي عبّرت عن امتنانهم لما اكتسبوه من مهاراتٍ وتجارب خلال أيام المعسكر. كما شمل الحفل عرضًا مرئيًا تناول أبرز محطات المنافسات، إلى جانب أوبريت وطني جسّد روح العمل الكشفي والتعاون.
ويأتي هذا المعسكر ضمن برامج وزارة التعليم الرامية إلى تنمية الشخصية المتوازنة للكشافين، وتعزيز العمل التطوعي والقيادة الإيجابية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء جيلٍ طموحٍ وفاعلٍ في خدمة الوطن.