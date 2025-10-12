اختتام منافسات رسل السلام للتميّز الكشفي في تعليم الطائف

وأضاف: "نحتفي اليوم بختام معسكر رسل السلام للتميّز الكشفي، الذي جمع أبناءنا الكشافة من مختلف مناطق المملكة في ميدانٍ من ميادين العطاء والانتماء. لقد جسّدتم خلال أيام المعسكر قيم القيادة والمسؤولية والعمل الجماعي، وعبّرتم عن صورةٍ مشرّفة لشباب هذا الوطن الطموح، فأنتم رسل السلام وصنّاع المستقبل ومصدر فخرٍ واعتزازٍ لنا جميعًا."