محافظ الطائف يناقش سبُل تفعيل أدوار أعضاء مجالس الأحياء بالمحافظة

وبعد ذلك، تم عقد لقاء حواري مع الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، حيث تم تسليط الضوء على دور الجمعية الحيوي في تعزيز التفاعل المجتمعي وتحفيز المبادرات المحلية لتحقيق التطور والازدهار في المنطقة، والتشديد على أن مراكز الأحياء كمؤسسات اجتماعية لها دور كبير في تنمية قيم التواصل والاجتماع واستثمار قدرات أفراد الحي، مما يُسهم في تحسين جودة الحياة ضمن مستهدفات تحقيق رؤية 2030.