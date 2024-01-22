محافظ الطائف يناقش سبُل تفعيل أدوار أعضاء مجالس الأحياء بالمحافظة

التقى الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، أعضاء مجالس الأحياء في المحافظة.
وناقش اللقاء سبل تفعيل دور المجالس والمتطوعين والمتطوعات من أهالي الأحياء للمساهمة في تحقيق ركيزة مجتمع حيوي في المحافظة وتعزيز مفاهيم مسؤولية ومشاركة المواطن في التنمية.
وشهد اللقاء توقيع مجموعة من الشراكات الاستراتيجية مع جامعة الطائف، وأمانة الطائف، ومكتب وزارة البيئة والزراعة بالطائف. وتخلل اللقاء عدد من الفقرات المهمة.
وفي بداية اللقاء، ألقى الرئيس التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن صالح الغامدي كلمة أوضح فيها دور الجمعية وما قامت به خلال الفترة الماضية من إعادة هيكلة القطاع وفروعه وإطلاق الاستراتيجية وتأكيد أثر الجمعية بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي لخصها في مبادرات الجمعية المتنوعة والمتعددة والتي شملت إطلاق أكثر من 100 ألف فعاليّة لتحسين المظهر البصري للمناطق ورعاية المرافق والحدائق والتشجير، مما أسهم في مستهدف برنامج جودة الحياة "تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية".
كما تضمنت الإنجازات تسجيل أكثر من 66,800 متطوع فاعل في الجمعية وهو ما يمثّل تحقيق 10.2% من المستهدفات الوطنية في التطوع في برنامج التحول الوطني عام 2022، فضلاً عن تحقيق نسبة 27 % في توظيف المرأة العاملة في فريق عمل جمعية مراكز الأحياء، مما أسهم في تحقيق مستهدف برنامج بناء القدرات البشرية "زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل".
كما نجحت مبادرات الجمعية في تمكين 2,535 أسرة للعمل والإنتاج، مما أسهم في تحقيق مستهدف برنامج بناء القدرات البشرية "التوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل"، إضافة إلى تعزيز الريادة والابتكارية لأكثر من 300 ألف مستفيد، مما أسهم في تحقيق مستهدف برنامج بناء القدرات البشرية "تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال".
واستفاد أكثر من 350 ألف مواطن من مبادرة "تواصل" من خلال أكثر من 4000 فعاليّة، عنيت بالتوعية الأخلاقية والصحية والثقافية، مما أسهم في مستهدفات برنامج بناء القدرات البشرية "تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية"، كما تم تقديم الخدمات أكثر من مليون معتمر وحاج، عبر 100 مبادرة هدفت إلى إثراء تجربتهم خلال مختلف مراحل الرحلة، مما أسهم في تحقيق مستهدفين اثنين من برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وهما ﺗﻴﺴﻴﺮ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ المزيد ﻣﻦ المعتمرين، وإﺛﺮاء اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﺠﺎج والمعتمرين.
وبعد ذلك، تم عقد لقاء حواري مع الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، حيث تم تسليط الضوء على دور الجمعية الحيوي في تعزيز التفاعل المجتمعي وتحفيز المبادرات المحلية لتحقيق التطور والازدهار في المنطقة، والتشديد على أن مراكز الأحياء كمؤسسات اجتماعية لها دور كبير في تنمية قيم التواصل والاجتماع واستثمار قدرات أفراد الحي، مما يُسهم في تحسين جودة الحياة ضمن مستهدفات تحقيق رؤية 2030.
كما شهد اللقاء مناقشة دور المراكز مع سائر الجهات الحكومية بالمحافظة وتعزيز دورها ومساهمتها في برامج التنشيط السياحي بالمحافظة.
وفي ختام اللقاء، تم تكريم المتطوعين والمتطوعات في محافظة الطائف الذين أسهموا مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في حملة "رتاج"، والتي كانت تهدف للتوعية بأضرار المخدرات بالشراكة الاستراتيجية مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة.
وتعكس هذه اللقاءات الحرص الكبير من الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز لتنفيذ توجيهات مستشار خادم الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء ونائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز على تعزيز التواصل الاجتماعي وتفعيل دور المجتمع المحلي في تحقيق التنمية والازدهار.
من جانب آخر، أكد الرئيس التنفيذي أن هذا اللقاء سيُسهم بشكل فعّال في تعزيز التعاون بين المراكز ومنسوبيها مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالمحافظة.