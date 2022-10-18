مدير صحة الطائف يدشن الوحدة المتنقلة للكشف المبكر عن هشاشة العظام

دشن مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني صباح اليوم، الوحدة المتنقلة للكشف المبكر عن مرض هشاشة العظام مدعومة بطاقم طبي متخصص.
وأكدت "صحة الطائف" أهمية الدور الذي تقوم به الوحدة من خلال الكشف الذي يساعد على إمكانية علاج هشاشة العظام في المراحل المبكرة وخاصة لمن أعمارهم من الستين فما فوق للرجال والنساء، أو خمسين سنة لمن لديهم عوامل خطورة مثل استعمال الكورتيزون.
وبيّنت أن الوحدة المتنقلة يتوفر بها جهاز "الديكسا"، لقياس كثافة العظام، والذي يسهم في فحص كبار السن، وإرشادهم إلى وسائل الوقاية من الإصابة بالهشاشة.
وأشارت إلى أن الوحدة المتنقلة سوف تخدم جميع المحافظات التابعة لصحة الطائف؛ ومنها: (تربة، ورنية، والخرمة، والمويه، وغيرها من المحافظات).