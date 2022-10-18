مدير صحة الطائف يدشن الوحدة المتنقلة للكشف المبكر عن هشاشة العظام

وأكدت "صحة الطائف" أهمية الدور الذي تقوم به الوحدة من خلال الكشف الذي يساعد على إمكانية علاج هشاشة العظام في المراحل المبكرة وخاصة لمن أعمارهم من الستين فما فوق للرجال والنساء، أو خمسين سنة لمن لديهم عوامل خطورة مثل استعمال الكورتيزون.