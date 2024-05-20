"تعليم الطائف" يحتفي بتكريم 1990 طالبًا وطالبة حصلوا على 100% في التحصيل المعرفي

رعى المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي اليوم، حفل تكريم 1990 طالبًا وطالبة من المتفوقين والمتفوقات الحاصلين على نسبة 100% في التحصيل الدراسي لعام 1444هـ، من التعليم العام، والتعليم الخاص، والتعليم المستمر، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وطلاب التربية الخاصة، والذي تقيمه الشؤون التعليمية، ممثلًا في إدارة الأداء التعليمي، قسم التوجيه الطلابي.