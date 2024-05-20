"تعليم الطائف" يحتفي بتكريم 1990 طالبًا وطالبة حصلوا على 100% في التحصيل المعرفي

رعى المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي اليوم، حفل تكريم 1990 طالبًا وطالبة من المتفوقين والمتفوقات الحاصلين على نسبة 100% في التحصيل الدراسي لعام 1444هـ، من التعليم العام، والتعليم الخاص، والتعليم المستمر، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وطلاب التربية الخاصة، والذي تقيمه الشؤون التعليمية، ممثلًا في إدارة الأداء التعليمي، قسم التوجيه الطلابي.
وهنأ المدير العام للتعليم المتفوقين والمتفوقات، وأسرهم الداعمة، ومدارسهم المحفزة، والتربويين الأكفاء، من مديري المدارس، ومعلمين، ومشرفين، وموجهين طلابيين، ومديري المكاتب، ولكل من ساعد في إنجاح حفل التكريم، وأسهم في دعم التفوق والمتفوقين، والوصول بهم إلى منصات التشريف والتكريم.
وقال الدكتور الغامدي: المتفوقون هم سفراء التفوق في المسابقات الدولية، والمنافسات العالمية، وقد حصد أبناؤنا عشرات الجوائز، وبات المتفوق السعودي متفوقًا دوليًا في كثير من المجالات، في الرياضيات، والفيزياء، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، وغيره من المجالات.
وأضاف: دأبت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف على إقامة حفل التكريم سنويًا، إيمانًا منها بأهمية التفوق والمتفوقين في بناء حاضرٍ باهر، ورسم مستقبل زاهر للوطن الغالي.
كما شهد المدير العام والحضور المسيرة الطلابية للمتفوقين، اعتلى بعد ذلك الطلبة المحتفى بهم منصة التكريم والتقاط الصور التذكارية.