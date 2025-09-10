وفاة المواطن سطام الكتفاء الشمري وسبعة من أبنائه في حادث مروري قرب الشنان

فُجعت منطقة حائل مساء أمس الأول بوفاة المواطن سطام فيحان الكتفاء الشمري وجميع أبنائه وبناته السبعة، إثر حادث مروري وقع بالقرب من محافظة الشنان، وذلك بحسب المعلومات المتداولة.
وكانت سيارة الشمري قد وُجدت مصطدمةً بسياج الطريق، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها ووفاة جميع من كانوا بداخلها.
وقد باشرت الجهات الأمنية والصحية الحادث، فيما لا تزال إجراءات التعرف على الجثامين قائمة، الأمر الذي تسبب في تأجيل الصلاة عليهم حتى وقت إعداد هذا الخبر.
وتتقدم "سبق" بخالص العزاء والمواساة إلى زوجتي المواطن الشمري في فقد جميع أبنائهما وبناتهما، وإلى أسرته وذويه كافة، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.