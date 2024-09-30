"الغامدي" يطمئن على سير اختبار برنامج "منافس" للمرحلة الثانوية بالطائف

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف تطبيق اختبارات منافس 2024 على الطلبة المرشحين للانضمام في برنامج إعداد طلاب المرحلة الثانوية "منافس تطوير القدرات" وفق الإطار التنظيمي المعتمد.
ويستهدف برنامج منافس تطوير القدرات طلاب وطالبات المرحلة الثانوية بهدف تأسيس مستوى أكاديمي قوي لديهم، وإكسابهم مهارات التكيف والتواصل الثقافي لضمان استعدادهم في اللغة الإنجليزية للدراسة في الخارج ومساعدتهم على تحقيق متطلبات القبول في الجامعات المحلية والعالمية.
فيما اطمأن المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي على سير اختبار منافس في ثانوية الفيصل، مشيدًا بالجهود المبذولة من قِبل مديري ومديرات المدارس وحاثًا الطلاب على الاستفادة من هذه الاختبارات راجيًا لهم التوفيق والسداد ومثمنًا الجهود المبذولة من فريق العمل، مؤكدًا أن الاختبارات تكون وفقًا للجدول الآتي:
الصف الأول الثانوي الاثنين 30 / 9 / 2024م، والصف الثاني الثانوي الثلاثاء 01 / 10/ 2024م، والصف الثالث الثانوي الأربعاء 02 / 10/ 2024 م.
أما الطلاب المتغيبون بعذر من الصفوف الثلاثة فيعقد اختبارهم الخميس 03 / 10/ 2024 م.
وأكدت إدارة "تعليم الطائف" أن الدخول للاختبار من خلال منصة مدرستي، كما أن الاختبار محوسب ولا يتطلب برامج خاصة.
يُشار إلى أن برنامج "منافس" لتطوير القدرات هو برنامج يسعى إلى تهيئة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية أكاديميًا عن طريق برامج مكثفة في اللغة الإنجليزية وبرامج إعداد أكاديمي، مع تقديم جلسات استشارية وتوجيهية لاختيار التخصص المناسب في البرنامج التأهيلي لتحقيق متطلبات التقديم في أفضل الجامعات المحلية والعالمية.