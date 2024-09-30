"الغامدي" يطمئن على سير اختبار برنامج "منافس" للمرحلة الثانوية بالطائف

فيما اطمأن المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي على سير اختبار منافس في ثانوية الفيصل، مشيدًا بالجهود المبذولة من قِبل مديري ومديرات المدارس وحاثًا الطلاب على الاستفادة من هذه الاختبارات راجيًا لهم التوفيق والسداد ومثمنًا الجهود المبذولة من فريق العمل، مؤكدًا أن الاختبارات تكون وفقًا للجدول الآتي: