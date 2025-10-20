أمانة الطائف تنفذ مشروع صيانة سفلتة وترصيف شوارع حي الوسام

تنفذ أمانة محافظة الطائف مشروعاً لسفلتة وصيانة الطرق والأرصفة بحي الوسام، وذلك ضمن جهود تأهيل شبكة الطرق الداخلية بالمحافظة تيسيرًا على الأهالي وراحتهم، وتعمل فرق وكالة التشغيل والصيانة على دعم سفلتة الطرق الداخلية بالحي، وتعزيز الخدمات البلدية للسكان.
وتعمل الأمانة على رفع كفاءة شبكة الطرق بالحي، وتعزيز مستويات السلامة المرورية للمشاة والمركبات والجودة، بما يساعد على تطوير البنية التحتية للخدمات، وتحسين تجربة التنقل خاصة وأن الحي يطل مباشرة على طريق الملك فهد الدائري ذو الكثافة المرورية العالية، ويخدم تجمعات سكانية متعددة.
ويجري العمل حاليًا في تنفيذ أعمال الكشط وإعادة السفلتة لمساحات كبيرة، ودعم الطرق الداخلية بالخدمات مثل الأرصفة ومعالجة البردورات والإنارة وخلافه، مع وضع مهدئات سرعة في مواقع محددة، وذلك في مواكبة لجهود الأمانة لتهيئة بيئة حضرية أكثر كفاءة واستدامة بالحي، وتوفير بنية تحتية تخدم برنامج الارتقاء بجودة الحياة.
يذكر أن أمانة الطائف تعمل على دعم مشروع آخر لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالحي وما حوله حفاظًا على الأرواح والممتلكات، مع منع التعدي على الأودية وحرمها، وسرعة احتواء آثار الأمطار والسيول بالموقع.