أمانة الطائف تنفذ مشروع صيانة سفلتة وترصيف شوارع حي الوسام

يذكر أن أمانة الطائف تعمل على دعم مشروع آخر لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالحي وما حوله حفاظًا على الأرواح والممتلكات، مع منع التعدي على الأودية وحرمها، وسرعة احتواء آثار الأمطار والسيول بالموقع.