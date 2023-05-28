نائب وزير الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية يزور جمعيةَ "إنسان"

التقى نائبُ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، اليوم الأحد؛ مديرَ عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"؛ محمد بن سعد المحارب.
وبحث "الغانمي"، خلال زيارته، سُبلَ التعاون المشترك، وتفعيل إقامة مبادرات بنّاءة لتعزيز دور القطاع غير الربحي، وزيادة أثره لتحقيق أثر مستدام يعود بالنفع على المستفيدين من الجمعيات الخيرية المتخصصة بمجال رعاية الأيتام بالمملكة.
وأشاد نائب الوزير للتنمية الاجتماعية، خلال جولته على أقسام ومرافق الجمعية، بالجهود والبرامج المتميزة التي تقدمها جمعية "إنسان" للمستفيدين، والمبادرات البنّاءة التي تصبّ في خدمتهم وتحسين جودة حياتهم، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في إطار دعم واهتمام الوزارة بدور الجمعيات في تطوير وتنمية المجتمع.
من جهته نوه محمد المحارب، إلى اهتمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحرصها على متابعة أعمال القطاع غير الربحي، والإشراف على سير العمل بالجمعيات الخيرية لما فيه خدمة المستفيدين وتجويد حياتهم.
وقال: إن جمعية "إنسان" إحدى أكبر الجمعيات التي تعنى بخدمة ورعاية الأيتام، منذ انطلاقتها الأولى على يد مؤسسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، قبل نحو ربع قرن.
ونوه إلى الدور الكبير لشركاء "إنسان" في تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الجمعية، التي تأتي حرصًا على تحقيق التكامل بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
ولفت "المحارب" إلى حرص الجمعية في عملها المؤسسي، وبالتعاون مع شركاء النجاح على تحقيق الاستدامة المالية، من خلال مشروعات نوعية وبرامج هادفة وبنّاءة لتمكين مستفيديها، ومن ضمنها برامج التدريب والتأهيل والتوظيف، ودعم مشروعات ريادة الأعمال؛ لنقل المستفيدين من الرعوية إلى المنتجة وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم.
وأكد حرص واهتمام أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وبمتابعة شخصية من نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، إضافة إلى دعم أعضاء مجلس الإدارة، ودورهم المتميز فيما تحقّق للجمعية من إنجازات ونجاحات متتالية.
تلا ذلك عرض مرئي يحاكي مسيرة "إنسان" التنموية، وأبرز المبادرات والبرامج التي تقدمها للمستفيدين.
ثم ألقت مساعدُ المدير العام لخدمات المستفيدين "د. شعيع بنت مهل العتيبي، كلمةً أوضحت فيها أبرز الخدمات المقدمة للأيتام والأرامل عبر 21 فرعًا في محافظات الرياض، والتي اشتملت على الأساسية والموسمية والمساندة.
كما تحدّثت عن رحلة المستفيد بالجمعية التي تبدأ من تاريخ انضمامه لخدمات الجمعية، وتصنف وفق المراحل العمرية الأربعة التي تلبّى احتياجاته من خلال ثلاث وحدات "التنموية، والوقائية، والعلاجية".
وتصاحب تلك الوحدات برامج وأنشطة متنوّعة؛ منها التأهيلي والتربوي والتوعوي، تقدّم عبر العديد من الشراكات النوعية عبر نادي "إنسان" الاجتماعي، الذي يعدّ من أهم الحاضنات التي تقدم خدمات متميزة لمستفيدي الجمعية.