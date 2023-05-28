نائب وزير الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية يزور جمعيةَ "إنسان"

وأشاد نائب الوزير للتنمية الاجتماعية، خلال جولته على أقسام ومرافق الجمعية، بالجهود والبرامج المتميزة التي تقدمها جمعية "إنسان" للمستفيدين، والمبادرات البنّاءة التي تصبّ في خدمتهم وتحسين جودة حياتهم، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في إطار دعم واهتمام الوزارة بدور الجمعيات في تطوير وتنمية المجتمع.