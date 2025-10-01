"بيئة محايل" تحتفل باليوم العالمي للقهوة.. وتكرم "سبق" في تجسيد للإرث الثقافي والهوية السعودية

احتفل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة محايل مساء اليوم الأربعاء باليوم العالمي للقهوة، الذي يصادف الأول من شهر أكتوبر من كل عام، بحضور مدير مكتب الفرع بالمحافظة المهندس الحسين بن إبراهيم أبو حاوي، والمدير التنفيذي لجمعية البن التعاونية برجال ألمع، والمدير التنفيذي لشركة المداواة الطبية، وعدد من المزارعين والمهتمين بالقهوة.
وجاءت الاحتفالية في تجسيد حي للإرث الثقافي العريق للمملكة وارتباطها الوثيق بالقهوة التي تعد رمزاً للكرم والجود والنخوة. وتضمنت الفعاليات أجنحة متنوعة روت القصة كاملة بدءاً من مراحل الزراعة، مروراً بطرق التحضير، وصولاً إلى أساليب التقديم التي تحمل طقوساً اجتماعية خاصة.
وفي ختام المناسبة، كرّم الفرع عدداً من الفاعلين والمبادرين والمساهمين، إضافة إلى تكريم صحيفة سبق نظير جهودها الإعلامية المميزة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على تعزيز زراعة البن المحلي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلاً، بما يسهم في رفع العائد الاقتصادي وتطوير الناتج المحلي غير النفطي، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.