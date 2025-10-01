"بيئة محايل" تحتفل باليوم العالمي للقهوة.. وتكرم "سبق" في تجسيد للإرث الثقافي والهوية السعودية

احتفل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة محايل مساء اليوم الأربعاء باليوم العالمي للقهوة، الذي يصادف الأول من شهر أكتوبر من كل عام، بحضور مدير مكتب الفرع بالمحافظة المهندس الحسين بن إبراهيم أبو حاوي، والمدير التنفيذي لجمعية البن التعاونية برجال ألمع، والمدير التنفيذي لشركة المداواة الطبية، وعدد من المزارعين والمهتمين بالقهوة.