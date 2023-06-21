حائل.. جمعية "إنتاج" تطلق مبادرة "طعمة"

أطلقت جمعية الأسر المنتجة "إنتاج" بمنطقة حائل مبادرة "طعمة"، التي تستهدف في محطتها الرابعة مجمع إرادة للصحة النفسية بحائل.
وأوضحت "إنتاج" أن مبادرة "طعمة" استهدفت في محطاتها الثلاث الماضية دور الرعاية الاجتماعية في مدينة حائل، وشملت دار رعاية المسنين، ودار الأيتام، ودار التأهيل الشامل.
وأشارت إلى أن المبادرة في محطتها الرابعة تهدف إلى تقديم بوفيه إفطار لتفطير الصائمين يوم عرفة لنزلاء مجمع إرادة للصحة النفسية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 1444/12/9هـ، من أيدي الأسر المنتجة.
ودعت "إنتاج" جميع الأسر المنتجة الراغبة في المشاركة بتفطير الصائمين في يوم عرفة للدخول من خلال الرابط الآتي، وتسجيل البيانات: https://2u.pw/7RGuASD