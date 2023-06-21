حائل.. جمعية "إنتاج" تطلق مبادرة "طعمة"

وأشارت إلى أن المبادرة في محطتها الرابعة تهدف إلى تقديم بوفيه إفطار لتفطير الصائمين يوم عرفة لنزلاء مجمع إرادة للصحة النفسية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 1444/12/9هـ، من أيدي الأسر المنتجة.