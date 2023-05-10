"مؤتمر حائل الدولي" يواصل ندواته وبرامجه العلمية المخصصة لمحافظات المنطقة

وأوضحت اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة؛ أن فعاليّات المؤتمر تمتد إلى جميع محافظات المنطقة، من خلال ‏برنامج تثقيفي يقدم لسكان المحافظات، وبرنامج خاص بصحة المرأة والطفل؛ وذلك بهدف تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 لمجتمع صحي، من خلال خفض معدل الإصابة بالأمراض المزمنة وفي مقدمتها السكري من الدرجة الثانية، والسمنة ومضاعفاتها؛ لتحسين جودة الحياة، وبناء مجتمع حيوي وصحي.