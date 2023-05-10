"مؤتمر حائل الدولي" يواصل ندواته وبرامجه العلمية المخصصة لمحافظات المنطقة

يواصل مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2023 في يومه الثالث ندواته وبرامجه العلمية المخصصة لمحافظات المنطقة، بمشاركة عددٍ من الأطباء والمختصين في المجال الصحي وطب نمط الحياة، شملت ثلاث محافظات: الشملي - الحائط - سميراء.
ونفذ المؤتمر مساء الاثنين، محاضرتين في قاعة البلدية بمحافظة الشملي، الأولى كانت بعنوان: "كيف يحافظ مصابو السكر على سلامة أقدامهم" قدمها الدكتور طلال البشري. بينما نُفذت المحاضرة الثانية بعنوان: “التدخلات العلاجية لطب نمط الحياة للوقاية من مرض السكر”، وقدمتها الدكتورة دينا المنيف، ونُفذ خلالها مبادرة المشي في المحافظة تحت شعار "المشي.. عافية ووقاية".
وفي محافظة الحائط نفذ المؤتمر، محاضرة في المركز الحضاري بعنوان: “طب نمط الحياة للوقاية من الأمراض المزمنة”، قدمها الدكتور أيمن عفيفي.
وفي محافظة سميراء نفذ المؤتمر محاضرة في قاعة الجمعية الخيرية في محافظة سميراء بعنوان: “الغذاء نمط حياة”، قدمها الدكتور عبدالعزيز العثمان.
وأوضحت اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة؛ أن فعاليّات المؤتمر تمتد إلى جميع محافظات المنطقة، من خلال برنامج تثقيفي يقدم لسكان المحافظات، وبرنامج خاص بصحة المرأة والطفل؛ وذلك بهدف تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 لمجتمع صحي، من خلال خفض معدل الإصابة بالأمراض المزمنة وفي مقدمتها السكري من الدرجة الثانية، والسمنة ومضاعفاتها؛ لتحسين جودة الحياة، وبناء مجتمع حيوي وصحي.