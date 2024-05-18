جامعة الفيصل بالرياض تنظم مؤتمر "أبحاث الجينوم السرطاني البشري"

وأضاف، أن عملية العلاج في المملكة بدأت بأخذ عينة من الأنسجة، وإجراء العديد من التحاليل، التي أثبتت وجود جين متغير اسمه (أُلْكْ)، واكتشف الأطباء أن العلاج الدوائي سيكون الأفضل من العلاج الكيماوي في هذه الحالة، مؤكدًا على أن العلاج الجديد متوفر حاليًا في المملكة.