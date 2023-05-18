الرياض.. طالبات كلية التمريض يزرن "كفيف" ويتعرفن على خدماتها

زار وفد من طالبات كلية التمريض بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية مكون من 110 طالبة جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض (كفيف) خلال الأربعة أيام الماضية بدءاً من صباح الأحد بإشراف أ.شريفة العتيبي.
واستهدفت الزيارة التعرف على أساليب التعامل مع فئة العوق البصري وما تقدمه لهم الجمعية من خدمات وبرامج تدريبية وتأهيلية تشمل كافة الجوانب الشخصية والمهنية.
فيما تضمنت الزيارة تقديم عرض موجز عن أنشطة الجمعية وإداراتها والخدمات التي تقدمها لمستفيديها وجولة عامة على مرافق الجمعية وأقسامها والاطلاع عن كثب على هذه الخدمات والبرامج بالإضافة إلى تجربة المشي بالعصا البيضاء مع تغطية العينين والكتابة بطريقة "برايل".
وفي نهاية الزيارة أثنت الطالبات على ما شاهدنه، مثنيات على الجهود المبذولة والأنشطة المقدمة لذوي الإعاقة البصرية في سبيل تيسير الحياة لهم ولذويهم.