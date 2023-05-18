الرياض.. طالبات كلية التمريض يزرن "كفيف" ويتعرفن على خدماتها

فيما تضمنت الزيارة تقديم عرض موجز عن أنشطة الجمعية وإداراتها والخدمات التي تقدمها لمستفيديها وجولة عامة على مرافق الجمعية وأقسامها والاطلاع عن كثب على هذه الخدمات والبرامج بالإضافة إلى تجربة المشي بالعصا البيضاء مع تغطية العينين والكتابة بطريقة "برايل".