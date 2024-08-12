غرفة حفر الباطن تنظم دورة "الجودة والتميّز في الأعمال الإدارية"

هدفت الدورة إلى التعرف على مفهوم الجودة ومراحل تطورها والتحليل العلمي لمداخل تطبيق إدارة الجودة والتميز الإداري، والأسس التي ترتكز عليها المؤسسات الحديثة لتكون قادرة على التكيف مع متطلبات السوق والتفوق على المنافسين.