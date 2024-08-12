غرفة حفر الباطن تنظم دورة "الجودة والتميّز في الأعمال الإدارية"

نظمت الغرفة التجارية بمحافظة حفر الباطن دورة تدريبية بعنوان "الجودة والتميّز في الأعمال الإدارية" قدمها المستشار في التدريب الدكتور أمين الحازمي، وحضرها أكثر من 200 متدرب ومتدربة.
هدفت الدورة إلى التعرف على مفهوم الجودة ومراحل تطورها والتحليل العلمي لمداخل تطبيق إدارة الجودة والتميز الإداري، والأسس التي ترتكز عليها المؤسسات الحديثة لتكون قادرة على التكيف مع متطلبات السوق والتفوق على المنافسين.
كما هدفت الدورة إلى تزويد المتدربين بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحسين العمليات الإدارية وتعزيز الأداء العام، وتطبيق معايير الجودة في جوانب حياة الفرد المختلفة وخاصة الزوجية والأسرية.