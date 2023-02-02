إقلاع 22 عن التدخين عبر مبادرة "بيئة عمل نقية" لـ"كفى" الطائف

وقال مدير "كفى" بالطائف عبدالله بن محمد الشهري: إنه خلال الفعالية التي استفاد منها 150 شخصًا، أعلن 22 فردًا إقلاعهم عن السموم ورغبتهم في تلقي العلاج، بعد زيارتهم معرض الجمعية التثقيفي وعيادتها المتنقّلة، وشاهدوا عينات من أعضاء مسرطنة لأشخاص فارقوا الحياة نتيجة التدخين، وشاشة تفاعلية، ومطبوعات جرى توزيعها على كل زائر.