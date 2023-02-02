إقلاع 22 عن التدخين عبر مبادرة "بيئة عمل نقية" لـ"كفى" الطائف

نفذت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف، برنامجًا تثقيفيًّا وعلاجيًّا بشركة المياه الوطنية، ضمن مبادرة "بيئة عمل نقية".
وقال مدير "كفى" بالطائف عبدالله بن محمد الشهري: إنه خلال الفعالية التي استفاد منها 150 شخصًا، أعلن 22 فردًا إقلاعهم عن السموم ورغبتهم في تلقي العلاج، بعد زيارتهم معرض الجمعية التثقيفي وعيادتها المتنقّلة، وشاهدوا عينات من أعضاء مسرطنة لأشخاص فارقوا الحياة نتيجة التدخين، وشاشة تفاعلية، ومطبوعات جرى توزيعها على كل زائر.
يذكر أن جمعية كفى بمنطقة مكة عالجت العام الماضي 4250 شابًّا وشابة من السموم في: مكة وجدة والطائف وبحرة والليث والقنفذة، وتقدم العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية المتنوعة في الجهات الحكومية والخاصة.