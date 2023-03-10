في عدة محافظات.. "بيئة مكة" تنظِّم فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتك تعرفك"

وفي محافظة العرضيات سيتم تدشين وتشجير منتزه وادي قنونا، وحملة لتنظيف وتشجيع منتزه وادي يبه، وتوزيع الشتلات على عدد من مدارس المحافظة، وحملة نثر البذور في منتزه وادي الخيطان، وتوزيع الشتلات على المواطنين. وفي محافظة أضم معرض أسبوع البيئة في مبنى الضيافة، بالتعاون مع بلدية أضم، وحملة نظافة وتشجير حديقة أضم، وتوزيع الشتلات في سوق المواشي بالمحافظة، وتشجير لمستشفى أضم، وتشجير المدارس بالمحافظة، بينما سيتمّ في محافظة الجموم تشجير مركز عين شمس، والتوعية البيئية للطلاب في المدارس، ونشر الوعي البيئي والمحافظة على البيئة في المتنزهات، والتشجير في سد وادي فاطمة.