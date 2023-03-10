في عدة محافظات.. "بيئة مكة" تنظِّم فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتك تعرفك"

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ أن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتك تعرفك" في منطقة مكة المكرمة، تستهدف عدة أركان توعوية وتثقيفية، بمشاركة جهات رسمية واجتماعية على مدى سبعة أيام، وتهدف لرفع الوعي لدى المجتمع؛ من أجل الحفاظ على البيئة، ونشر ثقافة الوعي البيئي.
وأوضح المهندس الخليف أن أسبوع البيئة يحظى برعاية بالغة من الجهات ذات العلاقة؛ لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.
وأكّد الخليف حرص فرع الوزارة بالمنطقة مع الجهات ذات العلاقة، على مواكبة المناسبات البيئية العالمية والوطنية عبر نشر ثقافة الوعي البيئي في شتى المجالات، وذلك بتنفيذ الخطط البيئية للمحافظة على جودة عناصر البيئة ومواردها، والتي تسعى لتحقيق التوزان بين استدامة الموارد الطبيعية وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هناك معرضًا لأسبوع البيئة في أحد الأسواق التجارية بجدة، وفي حديقة الأمير ماجد، وفي مطار الملك عبدالعزيز، وسيتم توزيع الهدايا التذكارية والشتلات، بالإضافة إلى مبادرة لتنظيف مرفأ الصيادين، ومبادرة تثقيف بيطري، وندوة بيئية في مقر الفرع بجدة.
ولفت إلى أنه سيكون في العاصمة المقدسة معرض أسبوع البيئة في مكة مول، وحملة النظافة وتشجيع حديقة جعرانة، وتوزيع شتلات في حجز الشرايع، وحملة لتشجير المدارس ومستشفي الشفاء. وفي محافظة الطائف سيكون هناك معرض أسبوع البيئة في بوث بوليفارد مدينة الورد، وفعالية المشي في ممشى مدينة الورد.
وتابع: في محافظة القنفذة هناك حملة لتنظيف الشواطئ، وحملة لتنظيف الجزر وقاع البحر، بالإضافة إلى حملة جمع البذور في متنزه وادي قنونا الوطني، وحملة لتشجير مباني الجهات الحكومية، وورشة عمل، ومعرض أسبوع البيئة في مهرجان وادي حلي الخامس.
أما في محافظة الليث فسيكون هناك زراعة الشتلات بالكورنيش الشمالي، وندوة عن الاحتطاب والرعي الجائر، بالتعاون مع بلدية المحافظة ستقام في المعرض الزراعي للحبحب العثري، وزراعة أشجار المانجروف بالكورنيش الجنوبي، وحملة لتنظيف المنتزه البري بغميقة، وحملة تشجير وزراعة شتلات لمستفيدي الإسكان التنموي بالمحافظة، بالتعاون مع جمعية أيتام الليث، وجمعية البر التطوعية والمتطوعين.
إلى ذلك أكد أنه سيكون في محافظة رنية معرض في مركز سما رنية بوسط المحافظة لمدة أسبوع، وستوزّع الشتلات على المواطنين، وستقام حملة لتنظيف المتنزّهات بالتعاون مع البلدية. وفي محافظة الكامل هناك مبادرة للتشجير، وتوزيع الشتلات زراعية، ونشر المطويات التوعوية.
ونوه إلى أنه سيتم في محافظة الخرمة تنفيذ برامج توعوية وإرشاد زراعي، وتوزيع الشتلات على المواطنين، وتوعيتهم بأهمية أسبوع البيئة. وفي محافظة تربة وخليص سيتم توزيع شتلات بالتنسيق مع بعض الإدارات الحكومية، توزيع الشتلات على المواطنين وتوعيتهم بأهمية أسبوع البيئة.
وفي محافظة العرضيات سيتم تدشين وتشجير منتزه وادي قنونا، وحملة لتنظيف وتشجيع منتزه وادي يبه، وتوزيع الشتلات على عدد من مدارس المحافظة، وحملة نثر البذور في منتزه وادي الخيطان، وتوزيع الشتلات على المواطنين. وفي محافظة أضم معرض أسبوع البيئة في مبنى الضيافة، بالتعاون مع بلدية أضم، وحملة نظافة وتشجير حديقة أضم، وتوزيع الشتلات في سوق المواشي بالمحافظة، وتشجير لمستشفى أضم، وتشجير المدارس بالمحافظة، بينما سيتمّ في محافظة الجموم تشجير مركز عين شمس، والتوعية البيئية للطلاب في المدارس، ونشر الوعي البيئي والمحافظة على البيئة في المتنزهات، والتشجير في سد وادي فاطمة.
من جهتها أعلنت مسؤولة مبادرة التوعية البيئية، آلاء لبني، أن الفعاليات تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ونشر الثقافة البيئية، وترسيخ أهداف جودة الحياة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للمحافظة على البيئة.