"الزايدي" يدشّن عددًا من المشروعات التنموية ويسلم منح أراضٍ لمستحقيها بالجموم

دشَّن وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة الجموم، بحضور رئيس البلدية المهندس محمد بن عبدالملك الشريف وعدد من المسؤولين بالمحافظة.
وتفقَّد "الزايدي" سير العمل بالحاضنات النموذجية بحديقة الشهداء وعربات "الفود تراك" بالجموم؛ وذلك لتنظيم خدمة البيع المتنقِّل بصورة حضارية ومنظَّمة، وخلق مجتمع حيوي، وبناء اقتصاد يتميز بالتنوع والاستدامة، ودعم وتمكين الباعة من الأسر المنتجة من عمليات التسويق لمنتجاتهم بطرق ميسرة، وتعزيز الجاذبية البصرية.
وخلال الجولة افتتح مشروع ربط طريق عين شمس الجديد بالقديم، الذي يُعد أحد المداخل المهمة للمحافظة، ومشروعات تنفيذ الدوّارات المرورية لتقاطعات الطرق بعين شمس، حيث جرى تصميمها وفق أعلى معايير الجودة الهندسية وتزيينها بالمجسمات الجمالية والتي تحاكي تراث وعراقة المنطقة، وتسليم عدد من منح الأراضي السكنية لمستحقيها بالمحافظة، إضافةً إلى تدشين الموقع الإلكتروني الخاص ببلدية محافظة الجموم.
الجدير بالذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تعمل على توفير حاضنات ومنافذ نموذجية لبيع وعرض المنتجات في الحدائق العامة، وذلك من خلال الحجز عبر منصة "بلدي" الرقمية المتوفرة على متاجر الأجهزة الذكية عبر الرابط