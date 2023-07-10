"الزايدي" يدشّن عددًا من المشروعات التنموية ويسلم منح أراضٍ لمستحقيها بالجموم

وخلال الجولة افتتح مشروع ربط طريق عين شمس الجديد بالقديم، الذي يُعد أحد المداخل المهمة للمحافظة، ومشروعات تنفيذ الدوّارات المرورية لتقاطعات الطرق بعين شمس، حيث جرى تصميمها وفق أعلى معايير الجودة الهندسية وتزيينها بالمجسمات الجمالية والتي تحاكي تراث وعراقة المنطقة، وتسليم عدد من منح الأراضي السكنية لمستحقيها بالمحافظة، إضافةً إلى تدشين الموقع الإلكتروني الخاص ببلدية محافظة الجموم.