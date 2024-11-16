"تعليم مكة": نصف مليون طالب وطالبة في 2455 مدرسة يحتفون باليوم العالمي للتسامح

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة في السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري بمناسبة اليوم الدولي للتسامح بعدة فعاليات وبرامج معدة لذلك، والتي تستهدف أكثر من 500 ألف طالب وطالبة يدرسون في 2455 مدرسة من مدارس (مكة، الليث، القنفذة)، حيث شكلت الإدارة لجنة من عدة إدارات وأقسام وطرحت في اجتماعها المقترحات والبرامج لتنفيذها وفق خطة عمل أعدت لذلك.