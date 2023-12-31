عربياً..."نقاء" تفوز بأفضل جمعية تقدم برامج توعوية لطلاب المدارس

من جانبه عبر المدير التنفيذي لجمعية نقاء، عبدالله الصقيه، عن سعادته بفوز الجمعية بهذه الجوائز، بقوله: إن هذه الجوائز تعكس جهود الجمعية المتواصلة في مجال مكافحة التدخين، والتزامها بنشر الوعي حول أخطار التدخين وأهمية الإقلاع عنه.