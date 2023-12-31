عربياً..."نقاء" تفوز بأفضل جمعية تقدم برامج توعوية لطلاب المدارس

شاركت جمعية نقاء في الدورة الأولى لجائزة مكين العربية لمكافحة التدخين، التي أقيمت في محافظة الإسماعيلية بمصر خلال الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر 2023.
وفازت جمعية نقاء بجائزتين في الدورة الأولى للجائزة، وهي: جائزة أفضل برنامج توعوي مدرسي، عن مشروع "نقاء الشباب" الذي يهدف إلى توعية الشباب السعودي بخطورة التدخين. وجائزة المشاركة الإبداعية التي تهدف إلى توعية المجتمع السعودي بخطورة التدخين ومخاطره الصحية.
وفي كلمتها قالت الأمين العام للجائزة العربية لمكافحة التدخين (مكين) الدكتورة جميلة نصر إن الجائزة ستكون داعماً قوياً لنمط الحياة الصحية التي نتمناها للمواطن العربي مشيرة إلى زخم المشاركة العربية بالجائزة حيث شاركت بها 11 دولة عربية.
من جانبها قدمت رئيس الاتحاد العربي للعلوم الإنسانية والتنمية الدكتورة عبير العيسوي الشكر لوزارة الصحة السعودية لدعمها لهذا المشروع العربي والتعميم على كافة الجهات بالمملكة للمشاركة بالجائزة وهذه تعد نقلة نوعية للجائزة، كما شكرت جمعية نقاء لاستضافتها مكتب مكين بصفة دائمة في الرياض.
من جانبه عبر المدير التنفيذي لجمعية نقاء، عبدالله الصقيه، عن سعادته بفوز الجمعية بهذه الجوائز، بقوله: إن هذه الجوائز تعكس جهود الجمعية المتواصلة في مجال مكافحة التدخين، والتزامها بنشر الوعي حول أخطار التدخين وأهمية الإقلاع عنه.
وأضاف الصقيه أن جمعية نقاء ستواصل جهودها في مجال مكافحة التدخين، وأنها تسعى إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال.