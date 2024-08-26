مستشفى الأطفال بالطائف يخدم أكثر من 273 ألف مستفيد خلال موسم الصيف

يُذكر أن مستشفى الأطفال بتجمع الطائف الصحي يقدم خدمات علاجية متخصصة بالأطفال منذ الولادة حتى عمر 12 سنة، وذلك بجودة عالية تخدم محافظة الطائف وزوارها والقرى التابعة لها، تحت إشراف أطباء متخصصين وخدمات طبية عالية الجودة.