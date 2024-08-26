مستشفى الأطفال بالطائف يخدم أكثر من 273 ألف مستفيد خلال موسم الصيف

قدم مستشفى الأطفال التابع لتجمع الطائف الصحي خدماته العلاجية والطبية لأكثر من 273 ألف حالة مرضية خلال فترة الصيف 2024م.
وأوضحت إدارة المستشفى أن قسم الطوارئ استقبل 31090 حالة مرضية فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها خلال هذه الفترة لـ 6726 حالة مرضية بجودة عالية ومتميزة تواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتحقيق رضا المستفيدين.
وأضافت أن الخدمات في الأقسام الطبية المساعدة بلغ عددها 235 ألف مستفيد شملت أقسام الصيدلية والتنويم والمختبر والأشعة والعلاج الطبيعي.
يُذكر أن مستشفى الأطفال بتجمع الطائف الصحي يقدم خدمات علاجية متخصصة بالأطفال منذ الولادة حتى عمر 12 سنة، وذلك بجودة عالية تخدم محافظة الطائف وزوارها والقرى التابعة لها، تحت إشراف أطباء متخصصين وخدمات طبية عالية الجودة.