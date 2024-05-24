"البيئة" توقع شراكة مجتمعية مع متاحف عسير

كما شهدت المناسبة العديد من الشراكات المجتمعية وحضور مجتمعي كثيف، من بين الحضور عبدالله المعلمي السفير السابق للسعودية في الأمم المتحدة، والمؤرخ محمد بن زلفة، ومدراء عامون لعدد من الإدارات الحكومية وشخصيات مجتمعية هامة.