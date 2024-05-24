"البيئة" توقع شراكة مجتمعية مع متاحف عسير

وقع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير عقد شراكة مع متاحف عسير تحت رعاية نائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام بن سعود، خلال حفل قدوات عطاء الذي أقيم بأحد فنادق مدينة ابها.
وشهد التوقيع حضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد بن مجثل، ووقع نيابة عن الفرع مدير إدارة الشراكة المجتمعية والتطوع إبراهيم السناني وعن متاحف عسير علي مغاوي.
كما شهدت المناسبة العديد من الشراكات المجتمعية وحضور مجتمعي كثيف، من بين الحضور عبدالله المعلمي السفير السابق للسعودية في الأمم المتحدة، والمؤرخ محمد بن زلفة، ومدراء عامون لعدد من الإدارات الحكومية وشخصيات مجتمعية هامة.
وشهد الحفل العديد من البرامج الشيقة أبرزها صوت الجبل.