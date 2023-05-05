نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يزور جمعية "كفيف"

يُذكر أن جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض تقدم برامج وخدمات تنموية وتوعوية، تسهم في الرفع من إنتاجية ذوي الإعاقة البصرية. ويبلغ عدد مستفيدي الجمعية المسجلين أكثر من 1500 مستفيد، تُقدَّم لهم العديد من الخدمات التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.