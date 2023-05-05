نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يزور جمعية "كفيف"

التقى نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي أمس الجمعة رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف"، وذلك خلال زيارته التفقدية للجمعية.
وتجوَّل "الغانمي" بمرافق وأقسام الجمعية، واستمع لشرح عن آلية سير العمل، وأبرز البرامج والمنجزات والخدمات التي تقدمها الجمعية لذوي الإعاقة البصرية، وناقش مع مسؤولي الجمعية آلية تنفيذ المشاريع التطويرية والتنموية المخصصة للمكفوفين، والتقى عددًا من مستفيدي الجمعية.
وأثنى نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الجهود المبذولة التي يقدمها منسوبو الجمعية لفئة المكفوفين، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم واهتمام الوزارة بدور الجمعيات في تطوير وتنمية المجتمع.
يُذكر أن جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض تقدم برامج وخدمات تنموية وتوعوية، تسهم في الرفع من إنتاجية ذوي الإعاقة البصرية. ويبلغ عدد مستفيدي الجمعية المسجلين أكثر من 1500 مستفيد، تُقدَّم لهم العديد من الخدمات التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.