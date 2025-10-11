"النفيعي" يشهد فعاليات منافسات "رسل السلام" ويشيد بجهود الكشافة

نيابةً عن مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، شارك المساعد للشؤون التعليمية محمد بن عامر النفيعي مساء اليوم الفرق الكشفية في برامج منافسات رسل السلام للتميز الكشفي، والمقامة في مدينة الملك فهد الكشفية بالطائف.
وتجوّل "النفيعي" في أركان المعسكر واطّلع على أنشطة وبرامج الفرق المشاركة في الفترة المسائية، مشيدًا بما يقدمه المشرفون والقادة الكشفيون من جهود متميزة وتوجيهات بنّاءة تسهم في تطوير الأداء وتعزيز المهارات الكشفية لدى المشاركين.
كما استمع للفرق الكشفية وشاركهم برامجهم، مؤكدًا أن هذه المنافسات تمثل بيئة محفزة لتنمية روح القيادة والعمل الجماعي وخدمة المجتمع، متمنيًا للفرق المشاركة التوفيق والتميز.
وتواصلت، لليوم الثالث، فعاليات منافسات رسل السلام للتميز الكشفي في مدينة الملك فهد الكشفية بالطائف، بمشاركة فرق كشفية من مختلف الإدارات التعليمية بالمملكة.
وشهد معسكر البنين تنفيذ برامج صباحية في الإنعاش القلبي الرئوي وتنقية المياه والدائرة الكهربائية، إلى جانب فعالية مصور المعسكر، فيما تضمنت الفترة المسائية رحلة خلوية إلى وادي المخاضة والمهرجان الكشفي الذي اشتمل على الطهي الخلوي وزراعة الشتلات.
وفي معسكر البنات، نُفذت برامج صباحية شملت زيارة ورد الشفاء، ونصب الخيام، وتحية العلم، والاستعراض الكشفي، بينما تضمنت الفترة المسائية هوايات كشفية منها قارئ القرآن الكريم، والخطاط، والرسم الحر، والمسامر الكشفي.
كما حصلت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف على وسام التميز من وزارة التعليم نظير تميزها في التغطية الإعلامية لفعاليات منافسات رسل السلام للتميز الكشفي 1447هـ، والمقامة حاليًا بمدينة الملك فهد الكشفية، بمشاركة فرق كشفية من مختلف إدارات التعليم بالمملكة.
ويأتي هذا التكريم تقديرًا للجهود الإعلامية التي أسهمت في إبراز الفعاليات والبرامج المصاحبة، وتوثيق منجزات الكشافة وإيصال رسالتها للمجتمع ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه، ثمّن مدير عام التعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي جهود الزملاء والزميلات في جميع اللجان العاملة بمنافسات رسل السلام، مشيدًا بالتكامل والتناغم بين الإدارات والأقسام لإنجاح الفعالية، راجيًا للجميع مزيدًا من الإبداع والتميز.