"النفيعي" يشهد فعاليات منافسات "رسل السلام" ويشيد بجهود الكشافة

من جانبه، ثمّن مدير عام التعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي جهود الزملاء والزميلات في جميع اللجان العاملة بمنافسات رسل السلام، مشيدًا بالتكامل والتناغم بين الإدارات والأقسام لإنجاح الفعالية، راجيًا للجميع مزيدًا من الإبداع والتميز.