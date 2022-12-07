في مبادرة إنسانية.. "هلال مكة" يشارك في اليوم العالمي للتطوع بحملة للتبرع بالدم

شارك منسوبو ومتطوعو فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة في حملة للتبرع بالدم، شملت العاصمة المقدسة، ومحافظة جدة، ومحافظة الطائف، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، بوصفها مبادرة تطوعية، بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة المنطقة تحت شعار "كن عونًا لأصحاب الحالات الحرجة".
وتفصيلاً، أوضحت الهيئة في منطقة مكة أنها تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين منسوبي ومتطوعي الهيئة، وترسيخ صورة العمل التطوعي، والمساهمة في سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم.
وتعد هذه المبادرة ضمن المبادرات والأعمال الإنسانية التطوعية التي تقوم بها الهيئة ابتغاء وجه الله تعالى.