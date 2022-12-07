في مبادرة إنسانية.. "هلال مكة" يشارك في اليوم العالمي للتطوع بحملة للتبرع بالدم

شارك منسوبو ومتطوعو فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة في حملة للتبرع بالدم، شملت العاصمة المقدسة، ومحافظة جدة، ومحافظة الطائف، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، بوصفها مبادرة تطوعية، بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة المنطقة تحت شعار "كن عونًا لأصحاب الحالات الحرجة".