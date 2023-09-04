رئيس مركز سبت الجارة يفتتح جمعية "أحسن الحديث" بالقنفذة

وشكر رئيس المركز القائمين على الجمعية، وقال: إن المنطقة بحاجة لهذه الجمعية للاهتمام بتحفيظ القرآن وعلومه، مؤكدًا أن ذلك من أولى اهتمامات الدولة في ظل قيادة خادم الحرمين الملك سلمان، وولي عهده الأمين حفظهم الله.