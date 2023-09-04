رئيس مركز سبت الجارة يفتتح جمعية "أحسن الحديث" بالقنفذة

افتتح رئيس مركز سبت الجارة ببني عيسى، زايد بن سلطان الذبياني، اليوم الاثنين، جمعية "أحسن الحديث لتعليم القرآن وعلومه" بشرق القنفذة، بحضور مديري الجهات الحكومية بالمركز.
يأتي ذلك بعد اعتمادها من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 5117.
وتهتم الجمعية بتحفيظ القرآن الكريم وتعليمه من خلال حلقات التحفيظ في المساجد ودور التحفيظ النسائية بالمراكز التابعة بسبت الجارة وخميس حرب وثلاثاء الخرم.
وشكر رئيس المركز القائمين على الجمعية، وقال: إن المنطقة بحاجة لهذه الجمعية للاهتمام بتحفيظ القرآن وعلومه، مؤكدًا أن ذلك من أولى اهتمامات الدولة في ظل قيادة خادم الحرمين الملك سلمان، وولي عهده الأمين حفظهم الله.