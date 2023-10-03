معاناة "قيس" جازان: سنوات من العزلة.. والمرضى يُحملون على الأكتاف والنساء يلدن في الطريق!

وبيّن السكان أن الطريق الذي لم يشمله المشروع، الذي يكبدهم معاناة يومية، يمتد لنحو تسعة كيلومترات فقط تقريبًا. لافتين إلى أنه تحول لطريق سفر مرعب، تحفه المخاطر، ومشيرين إلى أنه قبل أكثر من 14 عامًا حضر أحد المقاولين، وتم نصب لوحة لمشروع الطريق، غير أن المفاجأة والصدمة كانتا بفتح وسفلتة كيلو واحد و200 متر فقط، بتكلفة تصل لـ62 مليونًا!!