محافظ الزلفي يفتتح برنامج "مهارات الحوار الشبابي" على مسرح الفوزان بالغرفة التجارية

افتتح محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، برنامج "مهارات الحوار الشبابي"، الذي ينظمه مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة خلال 16-20 من الشهر الجاري، على مسرح الفوزان بالغرفة التجارية الصناعية.
وقال مدير مكتب وزارة الرياضة محمد عبدالله النافع خلال كلمته: وزارة الرياضة تعمل من خلال برامجها الإثرائية المتنوعة على استقطاب الشباب وتنمية مهاراتهم المختلفة تجسيدًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ في أهمية صناعة المستقبل.
وأضاف: اختير لهذا البرنامج "مهارات الحوار الشبابي" أكفأ المحاضرين لإثراء شباب المحافظة بما لديهم من تجارب ومعارف وتنمية مهارات الشباب الحوارية وزيادة الوعي لديهم في مجال الحوار وتعزيز الاحترام والتسامح وتوفير البيئة المناسبة لهم للتواصل.
وأردف "النافع": المجتمعات في أمسّ الحاجة إلى أن تكون هناك حوارات مثمرة بين شبابها للنهوض بمستقبل بلدانهم وهو السبيل الأمثل لمواجهة المشكلات وتعمل على تقريب وجهات النظر لتسود المحبة والمودة في المجتمع.
حضر محافظ الزلفي أولى فقرات البرنامج للمدرب الدكتور فهد بن أحمد النغيمش، أستاذ الإدارة والتربية بجامعة المجمعة، كما كرّم محافظ الزلفي المشاركين في هذا البرنامج الشبابي.