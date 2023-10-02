محافظ الزلفي يفتتح برنامج "مهارات الحوار الشبابي" على مسرح الفوزان بالغرفة التجارية

وأردف "النافع": المجتمعات في أمسّ الحاجة إلى أن تكون هناك حوارات مثمرة بين شبابها للنهوض بمستقبل بلدانهم وهو السبيل الأمثل لمواجهة المشكلات وتعمل على تقريب وجهات النظر لتسود المحبة والمودة في المجتمع.