"عُمانيون" يزورون جناح جامعة حائل بالرالي.. و"الشمري" يجيب على أسئلتهم

تعرّف زوّار عُمانيون أشقاء،على جامعة حائل، ضمن مخيمها المشارك ضمن فعاليات رالي حائل الـ ١٩
واطلع وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية، الدكتور زيد مهلهل الشمري، الأشقاء على خطط وبرامج الجامعة الأكاديمية ومشاركاتها المجتمعية والبحثية والعلمية للمرحلة الحالية والمستقبلية، بمتابعة من رئيسها الدكتور راشد الشريف.
كما أطلعهم على الإنجازات التي قدمتها الجامعة والجوائز العالمية التي حصلت عليها.
وأجاب "الشمري" على أسئلة الزوار كافة عن تخصصات الجامعة لدرجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.
الجدير ذكره أن الجامعة تستعرض في مخيمها بالرالي تعريفًا بها لبرامجها الأكاديمية ومشاركاتها المُجتمعية، وما حققته من إنجاز متعدد على الصعيدين المحلي والدولي.