بالصور.. حفل تكريم رجال الأمن المتقاعدين من شرطة صامطة

رعى مساعد مدير شرطة منطقة جازان للشؤون الإدارية والمالية العميد عثمان سراج مباركي، ظُهْر اليوم الخميس؛ حفل تكريم رجال الأمن المتقاعدين من شرطة محافظة صامطة للعام الحالي 1444هـ.
جاء ذلك بتنظيم من شرطة المحافظة، بحضور وكيل صامطة عبده مجرشي، ومديري ورؤساء الإدارات والأجهزة الحكومية والأمنية، وأصحاب الفضيلة والمشايخ.
واشتمل الحفل، الذي بدأ بالسلام الملكي، على كلمة للمتقاعدين والمتقاعدات عبّروا فيها عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة، مظهرين اعتزازهم بخدمة دينهم ووطنهم ومليكهم طيلة سنوات خدمتهم.
من جانبه قدّم مدير شرطة محافظة صامطة المقدم جابر بن محمد مدخلي، شكره وتقديره وعرفانه لرجال الأمن المتقاعدين، مثنيًا على جهودهم خلال فترة عملهم، ومتمنيًا لهم موفور الصحة والعافية والتوفيق في مستقبل حياتهم.
وأكّد المقدم "مدخلي" فخر أبناء الوطن بالتضحيات التي يبذلها رجال الأمن في مختلف الميادين من أجل حفظ واستقرار أمن وطننا الغالي، مبينًا أن رجل الأمن وإن تقاعد عن العمل العسكري إلا أنه وحتمًا لن يتقاعد عن خدمة دينه ووطنه ومليكه.
ودعا المتقاعدين إلى غرس حب الوطن في نفوس الأبناء، ونقل تضحيات الأبطال الذين بذلوا أرواحهم من أجل حمايته، والتعريف بشرف الخدمة العسكرية ومشاركة الخبرات والمهارات المكتسبة زملاء المهنة.
كما دعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله.
وتضمن الحفل العديد من الفقرات المتنوعة التي شملت لفتة وفاء وعرفان من مستشفى صامطة العام للمتقاعدين من رجال الأمن، إضافة إلى فيلم استعرض سيرة المتقاعدين، وقصيدة شعرية للطالب الأيهم ماجد مدخلي.
وفي نهاية الحفل تقدّم مساعد مدير شرطة منطقة جازان للشؤون الإدارية والمالية ومدير شرطة المحافظة، بتسليم المتقاعدين شهادات الشكر والتقدير والهدايا التذكارية المعدّة لهم بهذه المناسبة، ومن ثَم توجه الجميع لتناول وجبة الغداء على شرف المتقاعدين من زملائهم منسوبي شرطة محافظة صامطة والمخافر التابعة لها "القفل، السهي، الخارش".