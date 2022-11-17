بالصور.. حفل تكريم رجال الأمن المتقاعدين من شرطة صامطة

وأكّد المقدم "مدخلي" فخر أبناء الوطن بالتضحيات التي يبذلها رجال الأمن في مختلف الميادين من أجل حفظ واستقرار أمن وطننا الغالي، مبينًا أن رجل الأمن وإن تقاعد عن العمل العسكري إلا أنه وحتمًا لن يتقاعد عن خدمة دينه ووطنه ومليكه.