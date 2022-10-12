"تطوير مكة" تعقد ورشة عمل لمناقشة تعزيز التنمية والتطوير بالمنطقة

عقدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، اليوم، ورشة عمل مع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة، بمشاركة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وأمانة العاصمة المقدسة، وأمانة محافظة جدة، وهيئة تطوير محافظة جدة، وعدد من الشركات الاستشارية الوطنية المشاركة في تنمية المنطقة.
وتهدف ورشة العمل إلى مناقشة سبل تعزيز مشاركة كافة تلك الجهات في المشاريع التطويرية والتنموية في منطقة مكة المكرمة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي أن هذه الورشة تهدف إلى توحيد الجهود فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع بالمنطقة وتفعيل كل الإمكانات وتسخيرها لكل الجهات ذات العلاقة للوصول إلى إنجازها وفق الرؤى الموضوعة لها.
وأكد أن هذه الورشة تأتي ضمن حزمة من الورش التي تعقدها الهيئة بصفة مستمرة مع الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن هذه الورش ستثمر الوصول إلى الأهداف المرجوة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمنطقة.