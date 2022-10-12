"تطوير مكة" تعقد ورشة عمل لمناقشة تعزيز التنمية والتطوير بالمنطقة

عقدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، اليوم، ورشة عمل مع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة، بمشاركة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وأمانة العاصمة المقدسة، وأمانة محافظة جدة، وهيئة تطوير محافظة جدة، وعدد من الشركات الاستشارية الوطنية المشاركة في تنمية المنطقة.