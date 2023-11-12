ختام فعاليات "اللجنة الوطنية للجان العمالية" برعاية وزير الموارد البشرية.. الأربعاء

تختتم اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023م فعاليات النسخة الثالثة لهذا العام (الرياضية والثقافية والاجتماعية)، بمشاركة أكثر من 15 جهة لأعضاء اللجنة، بعدد يتجاوز 500 مشارك بعدد من الألعاب المختلفة أهمها كرة القدم وفعاليات رياضية أخرى وبرامج ثقافية مصاحبة.
وأعرب رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد عن بالغ الشكر لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظير اهتمامه الدائم ودعمه المتواصل للجنة فيما يعود بالنفع على العاملين بالقطاع الخاص، ثم وجه شكره لشركة المياه الوطنية مستضيف هذه النسخة من البطولة والتي تمتلك أحد أهم المنشآت الرياضية المميزة بمنطقة الرياض.
فيما أكد رئيس اللجنة العليا للفعاليات وأمين اللجنة الوطنية للجان العمالية خالد الخطاف أن الفعاليات الحالية فيها تطورات عدة تؤكد على تطور العمل والأفكار من نسخة إلى أخرى بالتعاون مع منسوبي الجهات الأعضاء، مؤكداً على نجاح فعاليات هذه النسخة متمنياً الاستمرار في البناء والتطوير للأعوام القادمة.
وتساهم هذه الفعاليات والمبادرات والبرامج في نشر ثقافة اللجان العمالية بالمملكة، وتسهم في مواصلة الجهود في هذا المجال النوعي والحيوي الذي له بالغ الأثر على مسيرة البناء والتنمية الاقتصادية بالمملكة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.