ختام فعاليات "اللجنة الوطنية للجان العمالية" برعاية وزير الموارد البشرية.. الأربعاء

فيما أكد رئيس اللجنة العليا للفعاليات وأمين اللجنة الوطنية للجان العمالية خالد الخطاف أن الفعاليات الحالية فيها تطورات عدة تؤكد على تطور العمل والأفكار من نسخة إلى أخرى بالتعاون مع منسوبي الجهات الأعضاء، مؤكداً على نجاح فعاليات هذه النسخة متمنياً الاستمرار في البناء والتطوير للأعوام القادمة.