"عناية الصحية": كل ريال أُنفِق عاد بأثر اجتماعي يعادل 4.46 ريال

أصدرت جمعية عناية الصحية تقريرها السنوي للأثر والجدوى الاجتماعية لعام 2023م، والذي أُعدّ تحت إشراف جهة خارجية متخصصة في قياس الأثر الاجتماعي.
وأكد التقرير أن الجمعية حققت مردودًا اجتماعيًا واقتصاديًا متميزًا، حيث أظهرت النتائج أن كل ريال واحد أنفقته الجمعية مع شركائها عاد على المجتمع بقيمة 4.46 ريالًا سعوديًا، ما يعكس كفاءة إدارة الموارد التشغيلية وقدرتها على تحويل الإنفاق إلى أثر صحي واجتماعي مستدام.
وبيّن التقرير أن عدد المستفيدين من خدمات الجمعية بلغ 401,121 مستفيدًا خلال عام 2023م، توزّعوا بين 111,079 مستفيدًا من برامج الوقاية، و76,855 من البرامج الصحية، و213,187 مستفيدًا من برامج التوعية الإلكترونية الصحية.
كما أظهرت نتائج التحليل الإحصائي للأثر الاجتماعي تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الصحية والسلوكية للمستفيدين؛ إذ تحسّنت مؤشرات السكري لدى 28%، وانخفضت معدلات السمنة بنسبة 18%، وتحسّن مستوى ضغط الدم لدى 17%، بينما شهد 18.3% تحسنًا في العادات الغذائية، و38% زيادة في النشاط البدني، و13.3% ارتفاعًا في رغبة ممارسة الأنشطة الرياضية، إضافةً إلى تحسن القدرة على التركيز والتفكير لدى 26% من المستفيدين.
وأفاد التقرير أن 93% من المستفيدين عبّروا عن سهولة حصولهم على الخدمات الوقائية، فيما بلغت نسبة الرضا العام عن الخدمات 89%. كما أظهرت نتائج الأثر الاجتماعي للخدمات العلاجية أن 88.4% من المستفيدين تحسّنت حالتهم الصحية، وقل اعتمادهم على أسرهم بنسبة 53%، فيما انخفضت الانفعالات بنسبة 39.5%، وزادت المشاركة الاجتماعية بنسبة 57.9%، وتحسّن الأداء الإنتاجي في العمل بنسبة 19.7%، كما بلغت نسبة سهولة الحصول على الخدمة 92%.
وفي تعليقه على التقرير، أكد الأمين العام لجمعية عناية الصحية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري أن النتائج تعكس عمق الأثر الذي تحققه الجمعية في المجتمع السعودي، مشيرًا إلى أن الدراسة تُعد دليلًا علميًا على الكفاءة العالية في إدارة الموارد وتحقيق العائد الاجتماعي من الاستثمار في العمل الصحي غير الربحي.
وقال الدكتور "المطيري": "نفتخر بأن كل ريال يُنفق في جمعية عناية يُحدث أثرًا مضاعفًا يعود بالنفع المباشر على صحة الإنسان وجودة حياته، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة الإنفاق وتمكين القطاع غير الربحي ليكون ركيزة أساسية في التنمية المستدامة".
وأضاف: "نحن مستمرون في ترسيخ ممارسات الحوكمة وقياس الأثر في جميع مشاريعنا، بما يضمن الاستدامة والشفافية، ويعزّز ثقة المجتمع وشركائنا وداعمي الجمعية".
ويُعد هذا التقرير امتدادًا لجهود جمعية عناية في تطبيق معايير العائد الاجتماعي على الاستثمار (SROI)، التي تهدف إلى قياس القيمة الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع الصحية الخيرية، وإبراز أثرها الحقيقي على الفرد والمجتمع، ضمن التزام الجمعية بأن تكون نموذجًا وطنيًا رائدًا في الكفاءة والجدوى الاجتماعية في القطاع الصحي غير الربحي بالمملكة.