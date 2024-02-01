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"محافظ جدة" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين
أدى محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في جامع الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر.
وأم المصلين فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبدالعزيز التويجري، الذي أوصى المصلين في خطبته بتقوى الله حق التقوى، وإخلاص الدعاء والتضرع والإنابة إليه سبحانه وتعالى؛ داعيًا إلى كثرة الاستغفار واجتناب المعاصي؛ مضيفًا في خطبته أنه كلما كان العبد منقادًا لأوامر الله، مستجيبًا لداعي الهدى، ازداد الله قربًا منه وإليه، وأسعد الناس حظًّا بالقرب من الله أهل التوبة والاستغفار، والإنابة والافتقار.