"محافظ جدة" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين

وأم المصلين فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبدالعزيز التويجري، الذي أوصى المصلين في خطبته بتقوى الله حق التقوى، وإخلاص الدعاء والتضرع والإنابة إليه سبحانه وتعالى؛ داعيًا إلى كثرة الاستغفار واجتناب المعاصي؛ مضيفًا في خطبته أنه كلما كان العبد منقادًا لأوامر الله، مستجيبًا لداعي الهدى، ازداد الله قربًا منه وإليه، وأسعد الناس حظًّا بالقرب من الله أهل التوبة والاستغفار، والإنابة والافتقار.