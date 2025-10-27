"تعليم الرياض" يطلق معرض "إبداع 2026" بجامعة الإمام

وأشار "الزارع" إلى أن المعرض سيشهد استعراض أكثر من 250 مشروعًا علميًا مبتكرًا، يقدمها نخبة من طلاب وطالبات التعليم العام في مختلف المسارات البحثية، لافتًا إلى أن لجان التحكيم المتخصصة ستعمل على تقييم المشاريع المتأهلة تمهيدًا لاختيار المتميز منها للمرحلة النهائية من "إبداع 2026".