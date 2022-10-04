"شراكة" تطلق مشروع "مستقل" لمستفيديها من ذوي الإعاقة القابلين للتعلم

وذكر المدير التنفيذي لجمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة "شراكة" بندر الحربي أن مشروع (مستقل) مبني على الميول المهني للمستفيدين لتحقيق التكيف المناسب لذوي الإعاقة الفكرية البسيطة بسوق العمل، مما يساهم بالتطوير النفسي والاجتماعي لديهم بالإضافة لتخفيف أعراض الاكتئاب الناجمة عن البطالة، حيث إن هذا المشروع سيعمل على توظيف هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً بعد شهر من التدريب المستمر مشيراً أيضاً إلى أن المشروع يركز على تنمية المهارات المهنية لدى المستفيدين من أجل تحقيق الاعتماد الذاتي والاستقلال المادي ودمجهم في المجتمع.