"الداود" يعايد المنومين بمستشفى قوى الأمن بمكة وينقل تهنئة وزير الداخلية

وقام اللواء الداود في أثناء زيارته المرضى المنومين التي رافقه خلالها مدير مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة العقيد طبيب محمد الشريف وعدد من المسؤولين، بتوزيع بطاقات المعايدة والهدايا على المرضى الذين تطلب وضعهم الصحي بقاءهم في المستشفى، معربًا عن أمنياته للجميع بالشفاء العاجل.