مدارس "تعليم الجوف" تحتفل باليوم الوطني 93

رعى أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، احتفال مدارس الإدارة العامة لتعليم الجوف، باليوم الوطني الثالث والتسعين، تحت شعار "نحلم ونحقق"، والذي يرمز إلى الجهود الحثيثة نحو مستقبل حافل بالمنجزات على جميع الأصعدة.
واعتبر المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف محمد بن علي القحطاني، هذه المناسبة الوطنية العظيمة العميقة في معانيها ومشاعرها فرصة لمنح الطلاب والطالبات التعبير عن الانتماء والاعتزاز بهذا الكيان العظيم.
وأكد "القحطاني"، أهمية تحقيق الهدف من الفعاليات بتعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة في نفوس أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، والحث بالاهتمام والمحافظة على المكتسبات الوطنية وتنميتها، وترسيخ مرتكزات رؤية المملكة 2030، والإشارة إلى ما حققته المملكة من تطور ونمو وتنمية مستمرة في كل المجالات.
يذكر أن جميع المدارس بمختلف مراحلها بالإضاءات والهوية الوطنية، احتفلت لمدة أربعة أيام، بتنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة المميزة، عبر عنها الطلاب والطالبات بالقصائد الشعرية والإلقاء الفردي والجماعي، والأناشيد الوطنية، واللوحات الأدبية والفنية.