مدارس "تعليم الجوف" تحتفل باليوم الوطني 93

وأكد "القحطاني"، أهمية تحقيق الهدف من الفعاليات بتعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة في نفوس أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، والحث بالاهتمام والمحافظة على المكتسبات الوطنية وتنميتها، وترسيخ مرتكزات رؤية المملكة 2030، والإشارة إلى ما حققته المملكة من تطور ونمو وتنمية مستمرة في كل المجالات.