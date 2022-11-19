"تعليم ظهران الجنوب" يكمل استعداداته لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 1444هـ

بمتابعة وإشراف مباشر من مدير تعليم ظهران الجنوب طارق آل فرحان، أنهت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، استعداداتها لاستقبال أكثر من 17 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية لبدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام 1444هـ.