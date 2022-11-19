"تعليم ظهران الجنوب" يكمل استعداداته لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 1444هـ

بمتابعة وإشراف مباشر من مدير تعليم ظهران الجنوب طارق آل فرحان، أنهت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، استعداداتها لاستقبال أكثر من 17 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية لبدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام 1444هـ.
وأوضح مدير التعليم طارق آل فرحان أنه جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات واعتماد خطة للزيارات الميدانية لجميع القيادات التعليمية والإشرافية وللمشرفين والمشرفات في الإدارة ومكتب التعليم بمحافظة الحرجة.
وأكد أهمية مراعاة الفروق الفردية وشمولية الأسئلة للمنهج الدراسي. وضرورة تطبيق الأدلة التنظيمية للاختبارات وفق ما جاءت به وزارة التعليم.