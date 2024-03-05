"كيان" تقيم ورشة تعزيز الانتماء الوطني لدى الأيتام ذوي الظروف الخاصة

وأكدت سمها الغامدي رئيس مجلس الإدارة أن جمعية كيان انتهجت في تحقيق أهدافها أساليب متعددة تساعدها في تقديم الخدمة التي يحتاج إليها مستفيدوها ولذلك جاءت الورشة لنقاش أحد أهداف الجمعية وهو تحقيق الاندماج الاجتماعي والفعالية الوطنية لمستفيديها، وذلك باستثمار أصحاب الخبرة والفكر وكذلك المستفيدين لإثراء الجمعية بالمقترحات والأفكار التي يمكن أن تحقق هذا الهدف الاستراتيجي، وقالت : لقد خرجنا اليوم بعدد كبير من الرؤى والمشروعات التي تساعدنا على بلوغ الهدف المنشود.ولذا أتقدم بجزيل شكري وتقديري لمديرة الورشة معالي الأستاذة نورة الفايز ولضيوفنا الذين حرصوا أن يكونوا جزءًا من تطوير برامج الخدمات بالجمعية ويُسهموا بأطروحاتهم المتميزة في مجال تعزيز الاندماج الاجتماعي، وندعو الله أن نصل إلى تحقيق تلك البرامج الداعمة لاحتياجات أبنائنا مستفيدي كيان".