"كيان" تقيم ورشة تعزيز الانتماء الوطني لدى الأيتام ذوي الظروف الخاصة

أقامت جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة ورشة تعزيز الاندماج الاجتماعي لدى الأيتام ذوي الظروف الخاصة، بإدارة الأستاذة نورة بنت عبد الله الفايز نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، واستهدفت الورشة مشاركة أصحاب الخبرة والمتخصصين في مجال تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ الهوية الإسلامية، وذلك بحضور سمها بنت سعيد الغامدي، رئيس مجلس الإدارة وعضوات المجلس، والمدير التنفيذي بالجمعية، رياض محمد العبد الكريم، وأصحاب الخبرة والمتخصصين في عدة مجالات.
يأتي ذلك إيمانًا من جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة بالسعي الدؤوب لتنمية وتمكين مستفيديها في جميع مناحي حياتهم وتعزيز قدراتهم ووعيهم الديني والثقافي والاجتماعي والوطني، وانتمائهم، وولائهم لوطنهم، ومجتمعهم، وسعيًا لتحقيق أفضل النتائج والتعرف على أهم متطلبات تعزيز الانتماء الوطني والاندماج الاجتماعي لديهم.
هذا وقد رحبت نورة الفائز بالحاضرين وشكرتهم على تلبية الدعوة وتمنت أن تكون هذه الورشة فاتحة خير على جمعية كيان وأبنائها الأيتام، كما رحبت سمها الغامدي بالجميع، وأكدت أن حضورهم له تأثير كبير على مخرجات هذه الورشة التي تنفذ بإدارة معالي الأستاذة نورة الفايز.
وتضمنت الورشة خمسة محاور رئيسة تتمثل في: محور " عرض التصور الأول للمشروع والتعريف بأهدافه". ومحور: "استعراض أهم التحديات التي تواجه اندماج الأيتام ذوي الظروف الخاصة مجهولي الأبوين في المجتمع" ومحور: "استعراض أساليب معالجة تلك التحديات". ومحور: " اقتراح المبادرات والمشروعات وأسماء المنظمات التي يمكن أن تُسهم مع جمعية كيان في تبني المشروع".
بينما تناول المحور الخامس:
" تحديد المتطلبات الأساسية (منهجية العمل) التي يمكن أن تعين جمعية كيان في تنفيذ المشروع".
وقد تم استخدام أسلوب العصف الذهني في ورشة العمل وكان التجاوب أكثر من رائع والمشاركات هادفة.
وأكدت سمها الغامدي رئيس مجلس الإدارة أن جمعية كيان انتهجت في تحقيق أهدافها أساليب متعددة تساعدها في تقديم الخدمة التي يحتاج إليها مستفيدوها ولذلك جاءت الورشة لنقاش أحد أهداف الجمعية وهو تحقيق الاندماج الاجتماعي والفعالية الوطنية لمستفيديها، وذلك باستثمار أصحاب الخبرة والفكر وكذلك المستفيدين لإثراء الجمعية بالمقترحات والأفكار التي يمكن أن تحقق هذا الهدف الاستراتيجي، وقالت : لقد خرجنا اليوم بعدد كبير من الرؤى والمشروعات التي تساعدنا على بلوغ الهدف المنشود.ولذا أتقدم بجزيل شكري وتقديري لمديرة الورشة معالي الأستاذة نورة الفايز ولضيوفنا الذين حرصوا أن يكونوا جزءًا من تطوير برامج الخدمات بالجمعية ويُسهموا بأطروحاتهم المتميزة في مجال تعزيز الاندماج الاجتماعي، وندعو الله أن نصل إلى تحقيق تلك البرامج الداعمة لاحتياجات أبنائنا مستفيدي كيان".
يُشار إلى أن هذه الورشة تهدف إلى استخلاص آراء الخبراء والمتخصصين في المجالات ذات العلاقة بأساليب تعزيز الانتماء الوطني والاندماج الاجتماعي لدى الأيتام ذوي الظروف الخاصة "مجهولي الأبوين" وذلك تمهيدًا لإعداد مشروع خاص بهذا الموضوع وتنفيذه من قِبل جمعية كيان للأيتام.