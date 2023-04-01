700 ألف تُبهج حالتَيْن في "مأوى" ضمن حملتها "بيت آمن وسعيد"

وأوضح يوسف الفردوس، المتحدث الرسمي لجمعية مأوى، أن الحملة انطلقت في شهر رمضان، شهر الخير والبركة، الذي تكثر فيه الأعمال الصالحة؛ إذ تهدف الحملة إلى حث المجتمع على التبرع للأسر الأشد احتياجًا في ربوع السعودية كافة، والمساهمة في توفير مسكن آمن لهم؛ ولذلك أُقيمت تحت اسم "بيت آمن وسعيد"؛ إذ تسعى ليتوافر في المسكن سلامته الهندسية والإنشائية والفنية، ويرسم السعادة على وجوه أصحابه؛ لما يمثله السكن من ركيزة أساسية في حياة الإنسان.