"حسام بن سعود" يشهد اتفاقية تعاون بين تجمع الباحة الصحي و"كبدك"

وقَّع تجمع الباحة الصحي والجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد "كبدك" مذكرة تفاهم وشراكة مجتمعية وذلك برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة.
جاء ذلك في إطار تعزيز أهداف وبرامج المشاركة المجتمعية وما لها من أهمية ودور فعّال في خدمة المجتمع، إضافة إلى خلق بيئة جاذبة للأعمال الخيرية الملموسة على أرض الواقع، والتي تؤدي إلى زيادة نوعية مستوى العطاء الخيري بما ينعكس على رفع كفاءة وجودة الحياة للمستفيدين من الخدمات الصحية، وتأتي هذه الشراكة بين الطرفين تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مستقبل زاهر ومجتمع حيوي وتنمية مستدامة.
وذكر الرئيس التنفيذي لتجمع الباحة الصحي الدكتور مشبب بن سعيد الأسمري أن اتفاقية التعاون تهدف إلى دعم جوانب نشر الوعي الاجتماعي وطرق الوقاية من أمراض الكبد والمساهمة في تقديم برامج تثقيفية وخدمية وتدريبية للفئات المستفيدة، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية لتحقيق التوازن على أفضل وجه من الشراكة عن طريق تحفيز العمل التطوعي وتشجيع الكيانات الخيرية على المشاركة في تنفيذ المبادرات الخاصة بهذه الفئة من المرضى.
وأضاف نائب رئيس جمعية "كبدك" الدكتور راشد أبا الخيل أن الاتفاقية تهدف كذلك إلى المشاركة النوعية في المهرجانات والفعاليات والمؤتمرات والأيام الصحية العالمية وحملات التوعية والتثقيف المستمرة في منطقة الباحة، وتسهيل الحصول على الخدمات العلاجية والتشخيصية لمرضى الكبد من المواطنين والمقيمين في المستشفيات والمختبرات والمراكز الطبية التابعة للتجمع وفقاً للإمكانيات المتاحة.
وقَّع الاتفاقية المزمنة لمدة عام قابلة للتمديد والتطوير كلٌ من الرئيس التنفيذي لتجمع الباحة الصحي الدكتور مشبب بن سعيد الأسمري ومدير عام الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد مطلق بن دغيم الخمعلي.