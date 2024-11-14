في يومه العالمي.. "هلال جازان" ينفذ معرضاً توعوياً حول مرض السكري

وفي التفاصيل، أوضح مدير فرع الهيئة بمنطقة جازان دكتور عادل عبده عريشي "أن العالم يحتفي سنوياً في الـ14 من شهر نوفمبر بـ "باليوم العالمي للسكري" وتهدف إلى الكشف عن أي حالات إيجابية وعلاجها مبكراً، وتقديم الخدمات الطبية لزوار المعرض وتحليل السكر، والدعم النفسي لمرضى السكر حيث تقوم الجهات الصحية على مستوى العالم بحملات للتوعية من هذا المرض وكيفية إنقاذ مريض السكر والتعامل مع المريض بالإضافة إلى محاضرات توعوية وتثقيفية.