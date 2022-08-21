المركز الدولي للأمن الرياضي يقدم المساعدة الفنية لتشيلي

ويعد المركز الدولي للأمن الرياضي الشريك الفني للمشروع الذي أطلقته الأمم المتحدة تحت مسمى "البرنامج العالمي لتأمين الأحداث الرياضية الكبرى والترويج للرياضة وقيمها كأداة للوقاية من التطرف العنيف"، وهو البرنامج الذي تم إطلاقه في عام 2020، يقوده مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمشاركة مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ومعهد الأمم المتحدة لأبحاث الجريمة والعدالة، إلى جانب المركز الدولي للأمن الرياضي الشريك الفني للمشروع، الذي يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في تعزيز حماية أمن الأحداث الرياضية الكبرى، من خلال دعم التعاون الدولي والإرث المستدام في مجال الأمن الرياضي، مع تعزيز قيم الرياضة كوسيلة قوية لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف.