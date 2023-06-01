بمنهجية مبتكرة.. إطلاق مشروع "مسرعات القيادة" في 6 مراحل تعليمية

وأضاف: أن المشروع يركّز على مجموعة من المفاهيم والمهارات والقدرات والقناعات والسلوكيات القيادية التي تطور القادة في بيئتهم التعليمية؛ وهي الأسرة والمكان التعليمي "الجامعة أو المدرسة"، ثم المجتمع. أتوقّع أن المشروع يخدم الكثير من الفئات، مشيرًا إلى أنه "إذا أردنا بناء قيادات فاعلة لرؤية ٢٠٣٠ يجب أن نركّز على المراحل التعليمية من الروضة حتى الجامعة، مع الاهتمام الاستراتيجي بالمرحلة المتوسطة وما بعدها".