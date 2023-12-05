"بيئة مكة" تشارك الاحتفال بـ "اليوم العالمي للتطوع"

احتفل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، في مقر الوزارة بجدة، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للتطوع، والذي يوافق 5 ديسمبر من كل عام.
جاء ذلك بهدف توعية وتحفيز المجتمعات والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة المشتركة لمساعدة الآخرين، من خلال التطوع والأنشطة الخيرية.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن فرع الوزارة أتاح إيجاد العديد من الفرص التطوعية على المنصة الوطنية للعمل التطوعي في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة؛ للمساهمة في غرس روح التطوع بالمجتمع واكتساب الخبرات واستثمار الوقت والقدرات وتعزيز روح الانتماء الوطني.
وأضاف "الخليف"، أن الاحتفال يأتي تأكيدًا على أهمية برامج التطوع، وما تشكله هذه البرامج من قيمة بالغة الأثر في التنمية المستدامة وفي تطوير مهارات الشباب واستثمار طاقاتهم.
ولفت إلى أن الاحتفال يسلط الضوء على روح العمل التطوعي، اعترافًا بالدور الكبير للمتطوعين بشكل عام وتقديرًا لجهود متطوعي الفرع.
وكرم "الخليف"، عددًا من المتميزين في العمل التطوعي من الإدارات والمكاتب المختلفة والأفراد، بالإضافة إلى تكريم الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والخاصة ذات الصلة بمنظومة البيئة والمياه والزراعة؛ لدورها الفاعل في العمل التطوعي مثل: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، وأمانة محافظة جدة، وجامعة الملك عبدالعزيز، وكلية علوم البيئة، ووحدة خدمة المجتمع، والإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، وجامعة جدة، وكلية جدة العالمية، وجمعية "إكرام" لحفظ الطعام، وجمعية "نماء" الأهلية، وجمعية سقيا الماء.
كما عقد الفرع، ندوة تعريفية بعنوان: "نشر ثقافة العمل التطوعي وأثره بالمجتمع"، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأشارت مسؤول التطوع في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة حنان الشهري، إلى ارتفاع الوعي في المملكة تجاه مفهوم العمل التطوعي وآثاره الإيجابية على الفرد والمجتمع.
كما أن العديد من الجهات باتت تعزز مفهوم التطوع لدى موظفيها من خلال تنظيم الحملات التطوعية وتوعيتهم بأهدافها العظيمة ودعوتهم للمشاركة فيها.
وكرم مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني، اليوم، رئيس فريق كشافة الفتيات المكيات عبير حامد بعلوشة، أحد أهم الفرق التطوعية التابعة لجمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة مشاركة ومساهمة وتعاون في المبادرات البيئية.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أطلقت ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، منصة العمل التطوعي، والتي تهدف إلى توفير بيئة آمنة تخدم وتنظم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين في المملكة.
وتتيح المنصة للمتطوعين فرص التطوع في المكان والزمان والمجال الذي يناسب خبرات المتطوعين ومهاراتهم في أكثر من 30 مجالاً مختلفًا.
كما تتيح منصة العمل التطوعي للمتطوعين توثيق ساعات التطوع، وإصدار شهادات تطوع فورية، والتسجيل بالفرص التطوعية المنجزة، وساعات التطوع، وعدد مرات التطوع والجهات التي تم التطوع بها وربطها بمنصة "أبشر".
وتتضمن المنصة العديد من المميزات والخصائص، ومنها: ربطها بمركز المعلومات الوطني، وسهولة وصول المتطوعين للفرص التطوعية بكل يسر وسهولة، ورصد وتوثيق الساعات التطوعية، وتوفير فرص تطوعية تخصصية ذات أثر اجتماعي واقتصادي.