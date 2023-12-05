"بيئة مكة" تشارك الاحتفال بـ "اليوم العالمي للتطوع"

وكرم "الخليف"، عددًا من المتميزين في العمل التطوعي من الإدارات والمكاتب المختلفة والأفراد، بالإضافة إلى تكريم الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والخاصة ذات الصلة بمنظومة البيئة والمياه والزراعة؛ لدورها الفاعل في العمل التطوعي مثل: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، وأمانة محافظة جدة، وجامعة الملك عبدالعزيز، وكلية علوم البيئة، ووحدة خدمة المجتمع، والإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، وجامعة جدة، وكلية جدة العالمية، وجمعية "إكرام" لحفظ الطعام، وجمعية "نماء" الأهلية، وجمعية سقيا الماء.