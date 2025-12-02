نائب أمير نجران يُدشّن حملتي التوعية بالإيدز والسرطان

في خطوة لافتة، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، اليوم بمكتبه، الحملتين التوعويتين بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) ومرض السرطان، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر لدى أفراد المجتمع.