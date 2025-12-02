نائب أمير نجران يُدشّن حملتي التوعية بالإيدز والسرطان

في خطوة لافتة، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، اليوم بمكتبه، الحملتين التوعويتين بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) ومرض السرطان، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر لدى أفراد المجتمع.
وجرى التدشين بحضور المدير العام لفرع وزارة الصحة بالمنطقة، الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، وعدد من قيادات ومنسوبي فرع الوزارة.
وتهدف الحملتان إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الفحوصات الدورية، وتشجيع المجتمع على اتباع أنماط حياة صحية تُسهم في الحد من انتشار الأمراض، بما يعزز جودة الحياة ويتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.