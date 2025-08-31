يُعد حساب “أخبار السعودية” على منصات التواصل الإجتماعي أحد أبرز المنصات الإخبارية غير الرسمية التي رسخت حضورها في المشهد الإعلامي الرقمي بالمملكة. فقد استطاع، خلال سنوات قليلة، أن يحظى بثقة ملايين المتابعين داخل المملكة وخارجها، بفضل ما يتميز به من طرح متوازن ولغة مهنية تراعي حساسيات المجتمع وتطلعاته.
الحساب لا يكتفي بنقل الأخبار المحلية والعاجلة، بل يقدم محتوى متنوعًا يشمل القرارات الحكومية، المبادرات التنموية، الفعاليات الوطنية، والإنجازات السعودية على المستويين الإقليمي والعالمي، ليعكس صورة متكاملة عن الحراك الذي تشهده البلاد في مختلف المجالات.
وراء هذا الحساب يقف شاب سعودي طموح آمن بقوة الإعلام الرقمي، واستثمر مهاراته في إدارة المحتوى وصناعة التأثير، ليصبح نموذجًا للشباب السعودي الذي يوظف التقنية الحديثة في خدمة المجتمع. وقد ساعد أسلوبه المهني في بناء جسر من المصداقية مع المتابعين، بعيدًا عن الإثارة أو التوجهات الحادة.
من أبرز سمات “أخبار السعودية” أنه نجح في أن يكون مصدرًا مرجعيًا سريعًا للمتابعين عند وقوع الأحداث، ما جعله يساهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتسريع وصول المعلومة الموثوقة. كما بات منصة تعكس التلاحم بين القيادة والشعب عبر تسليط الضوء على القرارات والمبادرات الوطنية.
ويرى متابعون أن الحساب يمثل تجربة سعودية شبابية ملهمة في مجال الإعلام الجديد، حيث استطاع أن يجمع بين المصداقية والانتشار، ويجعل من منصة إكس أداة لبث رسائل إيجابية تعزز الانتماء الوطني وتخاطب الجمهور بلغة عصرية قريبة منه.