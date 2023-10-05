بمناسبة يومهم العالمي.. "تعليم جدة" يكرم 80 معلماً ومعلمة من المتميزين

كرمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، أمس، 80 معلماً ومعلمة من المتميزين، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، وذلك في الحفل الذي أقامته الإدارة على مسرح جناح التعليم المشارك في معرض الشرق الأوسط الرابع للتعليم والتدريب بمركز جدة للمعارض والفعاليات.