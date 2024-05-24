مدير عام تعليم جازان يعتمد حركة توزيع المعلّمين والمعلّمات الجدد

اعتمد المديرُ العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، اليوم، حركةَ توزيع المعلّمين والمعلّمات المعيّنين الجدد وفق التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ.
وبيّن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، أن حركة التوزيع شملت 516 معلّمًا ومعلّمة؛ منهم 67 معلّمًا وفق 4 تخصصات مختلفة "34 أحياء، و18 فيزياء، و4 مهارات رقمية، و11 كيمياء"، كما شملت 449 معلمة وفق 12 تخصصًا مختلفًا "33 فيزياء، و7 علوم، و76 أحياء، و119 لغة إنجليزية، و71 رياضيات، و 76 مهارات رقمية، و56 كيمياء، و4 تربية فكرية، و1 توحد، و3 صعوبات تعلم، و2 عوق سمعي، و1 عوق بصري".
وأضاف: أن "التوزيع تلبية لسدّ احتياج المدارس من المعلّمين والمعلّمات واستقرار البيئة المدرسية"، مقدّمًا التهنئةَ للمعلّمين والمعلّمات الجدد المعيّنين الجدد وفق التعاقد المكاني، ومتمنّيًا لهم التوفيق وتحقيق أهداف العملية التعليمية.
الجدير بالذكر أن الاستعلام عن الحركة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام "نور" فيما موعد المباشرة للمدارس ستكون مع بداية العام الدراسي الجديد 1446هـ، وموعد توقيع العقود سيعلن لاحقًا عبر منصة الإدارة العامة على "إكس".