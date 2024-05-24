مدير عام تعليم جازان يعتمد حركة توزيع المعلّمين والمعلّمات الجدد

وبيّن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، أن حركة التوزيع شملت 516 معلّمًا ومعلّمة؛ منهم 67 معلّمًا وفق 4 تخصصات مختلفة "34 أحياء، و18 فيزياء، و4 مهارات رقمية، و11 كيمياء"، كما شملت 449 معلمة وفق 12 تخصصًا مختلفًا "33 فيزياء، و7 علوم، و76 أحياء، و119 لغة إنجليزية، و71 رياضيات، و 76 مهارات رقمية، و56 كيمياء، و4 تربية فكرية، و1 توحد، و3 صعوبات تعلم، و2 عوق سمعي، و1 عوق بصري".