الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد تنظم لقاءً تعريفيًّا للقاء عدد من المتبرعين بالرياض

أقامت الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد "كبدك"، لقاءً تعريفيًّا في الرياض، مع عدد من المتبرعين، بالتعاون مع جمعية تواصل الاجتماعي، بحضور عضو مجلس إدارة جمعية "كبدك" ورئيس اللجنة الإعلامية الدكتور عمر العجاجي، وخبير التواصل بين الجهات المعنية فهد السويكت قائد اللقاء، ونخبة من رجال الإعلام والمؤثرين في وسائل التواصل، وعدد من الأطباء المختصين، وجهود تنظيمية من زياد بن نحيت.
واستعرض مسؤول العلاقات العامة والإعلام أحمد التويجري، منجزات الجمعية منذ تأسيسها عام 1430هـ، مع شرح مفصل لخدماتها.
من جانبه أكد الدكتور عمر العجاجي، أن الجمعية وبتوجيهات الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم ورئيس مجلس الإدارة؛ لها الأثر الكبير والملموس على العاملين والمتبرعين وهو الطاقة المحفزة والوقود الذي يجعلنا نعمل بلا ملل، مضيفًا أن الجمعية منذ (15) عامًا تعمل على خدمة مرضى الكبد وتذليل التحديات وإزالة العقبات، وفق توجهات رؤية المملكة.
من جهته أكد المحامي هيثم البرغش، أن نظام التبرع بالأعضاء في المملكة العربية السعودية يُعَد من أفضل دول العالم في ضبط الإجراءات وحماية المتبرعين والمتبرع لهم.