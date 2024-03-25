الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد تنظم لقاءً تعريفيًّا للقاء عدد من المتبرعين بالرياض

أقامت الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد "كبدك"، لقاءً تعريفيًّا في الرياض، مع عدد من المتبرعين، بالتعاون مع جمعية تواصل الاجتماعي، بحضور عضو مجلس إدارة جمعية "كبدك" ورئيس اللجنة الإعلامية الدكتور عمر العجاجي، وخبير التواصل بين الجهات المعنية فهد السويكت قائد اللقاء، ونخبة من رجال الإعلام والمؤثرين في وسائل التواصل، وعدد من الأطباء المختصين، وجهود تنظيمية من زياد بن نحيت.